flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

1 гульден 1849 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон)

Аверс монеты - 1 гульден 1849 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон Реверс монеты - 1 гульден 1849 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 5,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл Антон
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1849
  • Правитель Карл Антон (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1849 года. Это серебряная монета периода Карла Антона. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Grün (5)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (26)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Sonntag (3)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
1593 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Höhn - November 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Gärtner - June 6, 2019
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 1 гульден 1849 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Антона Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1849 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть