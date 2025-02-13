Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
1 гульден 1849 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 5,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл Антон
- Номинал 1 гульден
- Год 1849
- Правитель Карл Антон (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 1 гульден 1849 года. Это серебряная монета периода Карла Антона. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
1593 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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