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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Гульден 1843
Средняя цена 650 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1843
Средняя цена 400 $
Продажи
0 5
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