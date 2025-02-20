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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

1/2 гульдена 1843 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1050 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • WAG (2)
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1120 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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