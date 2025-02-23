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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Гульден 1843 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - Гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - Гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,280

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал Гульден
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 2543 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5600 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1843 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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