flag
Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1842 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Гульден 1842
Средняя цена 340 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1842
Средняя цена 240 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1842
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть