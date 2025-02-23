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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

6 крейцеров 1842 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 6 крейцеров 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 26,270

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 6 крейцеров 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 2284 проданному на аукционе H.D. Rauch за 100 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2011.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1842 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1842 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1842 на аукционе Rauch - September 21, 2011
Продавец Rauch
Дата 21 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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