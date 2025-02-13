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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Гульден 1842 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - Гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - Гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал Гульден
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 1721 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

Сохранность
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  • UBS (1)
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1842 на аукционе NOA - October 28, 2024
Продавец NOA
Дата 28 октября 2024
Сохранность XF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1842 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 6, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 6 октября 2024
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1842 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1842 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1842 на аукционе Künker - March 11, 2003
Продавец Künker
Дата 11 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1842 на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1842 на аукционе Künker - June 19, 2000
Продавец Künker
Дата 19 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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