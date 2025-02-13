Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
Гульден 1842 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 6,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал Гульден
- Год 1842
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 1721 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 6 октября 2024
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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