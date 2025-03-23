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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1839 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Гульден 1839
Средняя цена 380 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1839
Средняя цена 760 $
Продажи
0 6
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