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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

1/2 гульдена 1839 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 15,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 1/2 гульдена 1839 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • UBS (1)
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
1211 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Gärtner - February 8, 2019
Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Künker - March 16, 2006
Продавец Künker
Дата 16 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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