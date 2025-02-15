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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Гульден 1839 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - Гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - Гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 15,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал Гульден
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 875 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (2)
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Rare Coins - December 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе UBS - September 11, 2001
Продавец UBS
Дата 11 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1839 на аукционе Künker - June 19, 2000
Продавец Künker
Дата 19 июня 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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