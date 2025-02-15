Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
Гульден 1839 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 15,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал Гульден
- Год 1839
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 875 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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