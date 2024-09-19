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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1831 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1831 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1831 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4276 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
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  • Künker (6)
  • Leu (1)
  • Reinhard Fischer (2)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 CHF
Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1831 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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