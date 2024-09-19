Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1831 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1831
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4276 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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