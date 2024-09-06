Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1856 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,35 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,782 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1856
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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