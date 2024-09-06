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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1856 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1856 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1856 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,35 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,782 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Schulman - January 28, 2017
Продавец Schulman
Дата 28 января 2017
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Heritage - June 4, 2004
Гессен-Кассель 1/6 талера 1856 C.P. на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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