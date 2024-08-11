Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 талера 1862 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 2 талера
- Год 1862
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 талера 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1776 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 780 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (4)
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Aureo & Calicó (1)
- Busso Peus (1)
- Cayón (2)
- Emporium Hamburg (10)
- Felzmann (1)
- Frühwald (1)
- Gärtner (1)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (3)
- Heritage (3)
- HIRSCH (1)
- Höhn (7)
- Kroha (1)
- Künker (25)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- Numisbalt (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (1)
- Sonntag (2)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (8)
- UBS (2)
- Via (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (9)
- Westfälische (2)
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 2 талера 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск