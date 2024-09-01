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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Грош 1862 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Грош 1862 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Грош 1862 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,2 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Грош
  • Год 1862
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 62 USD. Торги состоялись 9 мая 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (2)
  • KM NUMIS (1)
  • Numismática Leilões (1)
Ганновер Грош 1862 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер Грош 1862 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Ганновер Грош 1862 B на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Ганновер Грош 1862 B на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1862 B на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1862 B на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер Грош 1862 B на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1862 B на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер Грош 1862 B на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер Грош 1862 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер Грош 1862 B на аукционе Heritage - May 9, 2010
Ганновер Грош 1862 B на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Грош 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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