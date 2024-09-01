Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Грош 1862 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,2 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Грош
- Год 1862
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 62 USD. Торги состоялись 9 мая 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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