Грош 1862 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 62 USD. Торги состоялись 9 мая 2010.

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