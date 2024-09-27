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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 гроша 1862 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1862 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/2 гроша 1862 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,1 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,242 гр
  • Диаметр 14,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1862
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/2 гроша 1862 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ганновер 1/2 гроша 1862 B на аукционе Heritage - April 5, 2011
Ганновер 1/2 гроша 1862 B на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гроша 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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