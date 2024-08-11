Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1823 года C (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1823 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 850 SEK
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 8250 RUB
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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