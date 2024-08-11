2/3 талера 1823 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1823 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

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