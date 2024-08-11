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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1823 года C (Ганновер, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1823 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Attica Auctions (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Russiancoin (1)
  • UBS (1)
  • VL Nummus (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 2/3 талера 1823 C на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - September 10, 2023
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 850 SEK
Ганновер 2/3 талера 1823 C на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 8250 RUB
Ганновер 2/3 талера 1823 C на аукционе VL Nummus - September 17, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1823 C на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1823 C на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2/3 талера 1823 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1823 C на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1823 C на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1823 C на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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