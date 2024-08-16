10 талеров 1823 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1823 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2125 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (2) AU (3) XF (6) VF (4) Сохранность (слабы) MS62 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (3)