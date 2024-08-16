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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1823 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1823 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 10 талеров 1823 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1823 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2125 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4069 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1851 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Dorotheum - November 17, 2016
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Dorotheum - May 19, 2016
Продавец Dorotheum
Дата 19 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Spink - September 23, 2008
Продавец Spink
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе Leu - October 29, 2000
Продавец Leu
Дата 29 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1823 B на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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