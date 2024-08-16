Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1823 года B (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1823 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2125 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1851 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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