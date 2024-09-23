2 пфеннига 1827 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1827 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6040 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность XF (2)