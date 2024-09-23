Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1827 года C (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1827 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6040 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- KM NUMIS (1)
- Teutoburger (1)
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск