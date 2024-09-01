1 шиллинг 1855 года A (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Tennants Auctioneers за 250 GBP. Торги состоялись 10 августа 2022.

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