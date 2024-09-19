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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

1 шиллинг 1841 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1841 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 1 шиллинг 1841 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 148,800

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1841
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1841 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Heritage - September 30, 2018
Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
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Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Heritage - October 11, 2009
Гамбург 1 шиллинг 1841 H.S.K. на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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