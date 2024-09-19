Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
1 шиллинг 1841 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 148,800
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1841
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1841 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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