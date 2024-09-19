1 шиллинг 1841 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1841 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность UNC (5) AU (6) XF (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (2) PCGS (2)