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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1929 года G "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года G "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1929 года G "Лессинг" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,760

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1929
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (128) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Лессинг" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24839 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе iBelgica - June 21, 2023
Продавец iBelgica
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Schulman - April 6, 2023
Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Германия 5 рейхсмарок 1929 G "Лессинг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1929 "Лессинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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