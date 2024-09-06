Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1929 года G "Лессинг" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,760
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1929
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (128) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1929 года "Лессинг" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24839 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF61 NGC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец iBelgica
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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