Германия Период: 1871-2001 1871-2001
500 марок 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 27,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,963,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 500 марок
- Год 1923
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 2 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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