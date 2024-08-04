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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

500 марок 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 500 марок 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 500 марок 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 27,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,963,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 500 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 500 марок 1923 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 2 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Германия 500 марок 1923 F на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 500 марок 1923 F на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 USD
Германия 500 марок 1923 F на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Германия 500 марок 1923 F на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 500 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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