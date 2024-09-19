Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1930 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 610,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1930
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1930 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 1400 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2020.
Сохранность
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- Rio de la Plata (1)
- UBS (1)
- Universum Coins GmbH (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 14 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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