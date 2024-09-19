Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1930 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1930 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1930 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 610,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1930
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1930 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 1400 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Dorotheum (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Rauch (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • UBS (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 G на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 G на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 G на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 G на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 G на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 G на аукционе Rauch - December 14, 2014
Продавец Rauch
Дата 14 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 рейхспфеннигов 1930 G на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1930 года Все немецкие монеты немецкие никелевые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск