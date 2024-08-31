Германия Период: 1871-2001 1871-2001
200 марок 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,00 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 35,189,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 200 марок
- Год 1923
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3463 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
- cgb.fr (1)
- HIRSCH (1)
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- Lugdunum (1)
- Pesek Auctions (1)
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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