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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

200 марок 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 200 марок 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 200 марок 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,00 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 35,189,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 200 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3463 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • cgb.fr (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (1)
  • Lugdunum (1)
  • Pesek Auctions (1)
Германия 200 марок 1923 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Германия 200 марок 1923 D на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 200 марок 1923 D на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Германия 200 марок 1923 D на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 200 марок 1923 D на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 200 марок 1923 D на аукционе Lugdunum - November 15, 2018
Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 200 марок 1923 D на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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