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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1931 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1931 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1931 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,622,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1931
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1931 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Russiancoin за 150 RUB. Торги состоялись 26 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Russiancoin (4)
Германия 1 рейхспфенниг 1931 G на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1931 G на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1931 G на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1931 G на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1931 G на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
95 DM
Цена в валюте аукциона 95 DEM

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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