Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1931 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,622,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1931
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1931 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Russiancoin за 150 RUB. Торги состоялись 26 января 2023.
Сохранность
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- Russiancoin (4)
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Где продать?
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