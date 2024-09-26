Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1930 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,415,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1930
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1930 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 943 проданному на аукционе Russiancoin за 50 RUB. Торги состоялись 10 марта 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
Где продать?
Для продажи 1 рейхспфенниг 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск