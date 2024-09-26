Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1930 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1930 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1930 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,415,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1930
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1930 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 943 проданному на аукционе Russiancoin за 50 RUB. Торги состоялись 10 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (2)
Германия 1 рейхспфенниг 1930 F на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 ₽
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1930 F на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1930 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 1 рейхспфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск