1 рейхспфенниг 1930 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1930 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1951 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 34 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2020.

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