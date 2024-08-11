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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1930 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1930 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1930 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,997,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1930
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1930 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1951 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 34 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • 17 Auctions (1)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1930 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 рейхспфенниг 1930 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1930 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1930 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1930 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1930 A на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Германия 1 рейхспфенниг 1930 A на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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