Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1930 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,997,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1930
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1930 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1951 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 34 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2020.
Сохранность
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- 17 Auctions (1)
- Russiancoin (3)
- Rzeszowski DA (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Где продать?
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