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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1939 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,079,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1939 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Russiancoin за 300 RUB. Торги состоялись 26 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Stephen Album (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1939 E на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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