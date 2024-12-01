Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1941 года J "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 1,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 57,625,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1941
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1941 года со знаком J. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1571 проданному на аукционе Katz Auction за 110 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
Где продать?
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