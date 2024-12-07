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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1941 года B "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1941 года B "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1941 года B "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 1,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 62,285,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1941
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1941 года со знаком B. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе Russiancoin за 80 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
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Германия 1 рейхспфенниг 1941 B на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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