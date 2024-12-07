Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1941 года B "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 1,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 62,285,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1941
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1941 года со знаком B. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе Russiancoin за 80 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
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Где продать?
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