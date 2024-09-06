Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1907 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,504,497
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1907 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2583 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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