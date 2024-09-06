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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1907 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1907 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1907 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,504,497

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1907 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2583 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 59 EUR
Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - October 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - May 19, 2023
Продавец Zöttl
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1907 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1907 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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