Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1903 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 811,383
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1903
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1903 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1359 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1800 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS67 ННР
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность MS65 PCGS
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