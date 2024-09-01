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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1903 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1903 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1903 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 811,383

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1903 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1359 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1800 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS67 ННР
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Dorotheum - November 26, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1903 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1903 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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