Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1900 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,941,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1900 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2564 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 70 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Westfälische (1)
Где продать?
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