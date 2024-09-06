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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1900 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1900 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1900 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,941,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1900 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2564 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 70 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2011.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Германия 5 пфеннигов 1900 A на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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