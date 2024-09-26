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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1905 года E "Тип 1890-1916". Крест под номиналом (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Крест под номиналом

Аверс монеты - 1 пфенниг 1905 года E "Тип 1890-1916" Крест под номиналом - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1905 года E "Тип 1890-1916" Крест под номиналом - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1905
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1905 года со знаком E. Крест под номиналом. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5538 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
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  • Künker (1)
Германия 1 пфенниг 1905 E на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
15754 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Германия 1 пфенниг 1905 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
14378 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Германия 1 пфенниг 1905 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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