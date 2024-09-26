1 пфенниг 1905 года E "Тип 1890-1916". Крест под номиналом (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1905 года со знаком E. Крест под номиналом. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5538 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

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