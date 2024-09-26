Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1905 года E "Тип 1890-1916". Крест под номиналом (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Крест под номиналом
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1905
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1905 года со знаком E. Крест под номиналом. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5538 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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Где продать?
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