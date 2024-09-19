Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1907 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,722,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1907 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2019.
Сохранность
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- Felzmann (1)
- Russiancoin (6)
Где продать?
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