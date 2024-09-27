Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1899 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,009,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1899 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 28 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Где продать?
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