1 пфенниг 1899 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1899 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 28 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2013.

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