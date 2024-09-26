Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1877 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 472,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1877 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1150 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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