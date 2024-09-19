Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1914 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,300,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1914 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2648 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 391 USD. Торги состоялись 24 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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