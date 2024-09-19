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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1914 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1914 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1914 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,300,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1914 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2648 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 391 USD. Торги состоялись 24 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Heritage - January 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 марка 1914 F на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1914 F на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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