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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1914 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1914 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1914 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,515,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1914 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2038 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 5750 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе 17 Auctions - March 10, 2024
Германия 1 марка 1914 D на аукционе 17 Auctions - March 10, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Numis Arena - January 13, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 1 марка 1914 D на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1914 D на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 марка 1914 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS68 NGC
К аукциону
Германия 1 марка 1914 D на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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