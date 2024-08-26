Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1914 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,515,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1914 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2038 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 5750 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец 17 Auctions
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 13 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 28 сентября 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS63 CGC
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Сохранность MS65 NGC
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Дата 26 января 2023
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