Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1909 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1909 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1909 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,151,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1909 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4482 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Grün (2)
  • Heritage (7)
  • Katz (1)
  • Künker (5)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • London Coins (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Möller (1)
  • MUNZE (3)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stare Monety (1)
  • Vila Rica Moedas Ltda (1)
  • Westfälische (1)
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 1 марка 1909 A на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 1 марка 1909 A на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1909 A на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - March 15, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 15 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1909 A на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1909 A на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Coin Cabinet - March 25, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 марта 2018
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе London Coins - March 17, 2018
Продавец London Coins
Дата 17 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Heritage - January 18, 2017
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 1 марка 1909 A на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1909 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск