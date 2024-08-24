Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1909 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,151,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1909 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4482 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS63 CGC
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 марта 2018
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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