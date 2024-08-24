Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1901 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 667,990
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1901 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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