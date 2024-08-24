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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1901 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1901 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1901 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 667,990

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1901 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1901 A "Пруссия" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1901 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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