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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1893 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1893 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1893 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 215,300

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1893
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1893 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30070 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1040 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - April 7, 2024
Продавец Zöttl
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1893 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1893 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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