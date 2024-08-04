5 марок 1893 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1893 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30070 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

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