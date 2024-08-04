Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1893 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 215,300
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1893 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30070 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
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Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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