3 марки 1914 года A "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1914 года "Пруссия" со знаком A. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

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