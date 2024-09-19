Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1914 года A "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1914 года "Пруссия" со знаком A. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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