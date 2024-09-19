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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1914 года A "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 3 марки 1914 года A "Пруссия" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1914 года A "Пруссия" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1914 года "Пруссия" со знаком A. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 3 марки 1914 A "Пруссия" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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