Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1876 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,985,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1876 года "Пруссия" со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9182 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Savoca Numismatik
Дата 25 мая 2024
Сохранность F
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Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 13 апреля 2024
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность F
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 27 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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