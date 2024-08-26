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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1876 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1876 года B "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1876 года B "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,985,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1876 года "Пруссия" со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9182 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
803 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Savoca Numismatik - May 25, 2024
Продавец Savoca Numismatik
Дата 25 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Savoca Numismatik - April 20, 2024
Продавец Savoca Numismatik
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1876 B "Пруссия" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1876 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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