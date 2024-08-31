Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1901 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1901
- Правитель Фридрих Франц IV (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (139)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30044 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11163 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU,
Цена
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