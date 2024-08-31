10 марок 1901 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30044 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11163 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

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