Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1901 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1901 года A "Мекленбург-Шверин" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1901 года A "Мекленбург-Шверин" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1901
  • Правитель Фридрих Франц IV (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30044 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11163 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Baldwin's (2)
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (9)
  • Frankfurter (1)
  • Frühwald (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (6)
  • Grün (14)
  • Heritage (4)
  • Hess Divo (2)
  • HIRSCH (4)
  • Höhn (3)
  • iBelgica (1)
  • Künker (53)
  • Leu (1)
  • NOA (1)
  • Rapp (1)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • SINCONA (4)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (8)
  • UBS (3)
  • WAG (7)
  • WCN (2)
  • Westfälische (3)
  • Wilhelm Sellschopp (1)
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3212 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU,
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 10 марок 1901 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS66 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1901 "Мекленбург-Шверин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1901 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск