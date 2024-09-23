Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1874 года B "Гамбург". Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Односторонний оттиск
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Никель
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1874
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Гамбург" со знаком B. Односторонний оттиск. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1504 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1100 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2021.
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