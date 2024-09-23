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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1874 года B "Гамбург". Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 марок 1874 года B "Гамбург" Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1874 года B "Гамбург" Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1874
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Гамбург" со знаком B. Односторонний оттиск. Это никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1504 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1100 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2021.

Сохранность
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Германия 10 марок 1874 B "Гамбург" на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1874 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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