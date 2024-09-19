Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1904 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 237,914
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1904
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1904 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 3800 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2021.
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 19 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 27 октября 2023
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Дата 1 октября 2023
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Дата 27 июня 2023
Сохранность AU53 NGC
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