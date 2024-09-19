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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1904 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1904 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1904 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 237,914

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1904
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1904 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 3800 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1904 G "Баден" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1904 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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