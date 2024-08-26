Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1907 года "Баден". Смерть Фридриха I. Инкузный брак (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смерть Фридриха I. Инкузный брак
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1907
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1907 года "Баден". Смерть Фридриха I. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1543 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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