Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1902 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1902 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1902 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 198,250

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1902
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1902 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 32116 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Auctiones (2)
  • Cayón (1)
  • cgb.fr (1)
  • COINSTORE (3)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (10)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (9)
  • Heritage (7)
  • Höhn (7)
  • Katz (3)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (9)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numedux (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (4)
  • Teutoburger (6)
  • TMAJK sro (1)
  • WAG (7)
  • Wójcicki (2)
  • Zöttl (2)
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе cgb.fr - October 24, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Auctiones - June 18, 2023
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1902 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1902 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск