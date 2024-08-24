Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1902 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 198,250
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1902
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1902 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 32116 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Auctiones (2)
- Cayón (1)
- cgb.fr (1)
- COINSTORE (3)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (10)
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (9)
- Heritage (7)
- Höhn (7)
- Katz (3)
- Kricheldorf (1)
- Künker (9)
- Monnaies d'Antan (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numedux (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (4)
- Teutoburger (6)
- TMAJK sro (1)
- WAG (7)
- Wójcicki (2)
- Zöttl (2)
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 2 марки 1902 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск