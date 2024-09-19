Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 2000 года. Латунь. Реверс с обеих сторон (Германия, ФРГ)
Разновидность: Латунь. Реверс с обеих сторон
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,34 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 2000
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 2000 года. Латунь. Реверс с обеих сторон. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1806 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
Где продать?
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