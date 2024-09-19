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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 2000 года. Латунь. Реверс с обеих сторон (Германия, ФРГ)

Разновидность: Латунь. Реверс с обеих сторон

Аверс монеты - 50 пфеннигов 2000 года Латунь Реверс с обеих сторон - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 2000 года Латунь Реверс с обеих сторон - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,34 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 2000
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 2000 года. Латунь. Реверс с обеих сторон. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1806 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 50 пфеннигов 2000 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 2000 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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